Morena Rial, súper irónica sobre el robo a Estefi Berardi y una polémica frase: "2 mil pesitos"

En diálogo con Socios del Espectáculo, Morena Rial fue súper irónica sobre el dinero que le robaron a Estefi Berardi en los camarines de América y por los que fue señalada.

“¿Vos crees que son falsas denuncias de Estefi Berardi, Marcela Feudale y Mónica Farro?”, le preguntaron y la influencer respondió: “A Estefi dice que no le faltó nada”.

“Dijo en una nota que sí, que dos mil pesitos le limpiaron”, le comentó el notero y Morena lanzó: “Uy… dos mil pesitos… ¿qué haces con dos mil pesitos Estefi Berardi?”.

“No llenamos ni un litro de nafta. Yo no toqué nada chicos, que pidan todo lo que quieran, yo andaba con un pantalón negro y después me cambié de jean”, aclaró al final.

MORENA RIAL, SIN FILTROS SOBRE LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA POR LOS ROBOS EN LOS CAMARINES

Morena Rial contó a Socios del Espectáculo cómo está después de que la señalaran por los robos que transcurrieron en los camarines de LAM la semana pasada.

“¿Cómo estás con esta acusación?”, indagaron y la hija de Jorge lanzó sin filtros: “Me lo paso por el orto porque yo no fui”.