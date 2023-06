Morena Rial reveló cómo hizo para comprarse un BMW sin trabajar

Morena Rial contó en su visita a Polémica en el Bar cómo hizo para comprarse un BMW y aseguró que su padre, Jorge, no la ayudó económicamente para obtenerlo.

“Tu papá lo que más critica es tu entorno, dice que te están sacando plata y que por eso él no te quiere dar”, le dijo Gabriel Schultz y la joven retrucó: “Nunca me dio igual”.

“Pero vos tenes un BMW”, le comentó luego el periodista y la influencer entonces le contestó: “Sí, pero no lo tengo por él”.

“Pero, ¿cómo? ¿él no te ayuda? ¿no te mantiene?”, indagó entonces Alfa y ella explicó: “Cuando a mí me internan en el psiquiátrico, él le compró una camioneta a mi hermana”.

“También le compró una a la que era su novia en su momento, Romina, y cuando salí me dijo que a mí no me iba a comprar”, contextualizó.

Así, Morena reveló: “Yo se la compré a mi hermana en cuotas y mi ex me ayudó a terminar de pagarla. Después yo cambié al auto, pero por medios míos”.

MORENA RIAL REVELÓ DE QUÉ VIVE

Morena Rial contó en el programa de América de qué vive en medio de su fuerte pelea con su padre, Jorge.

“¿De qué vivís? ¿Sos influencer?”, le consultó Chiche Gelblung y ella expresó: “Sí, trabajo en las redes sociales y me va bastante bien, no es que a mí me falte algo”.