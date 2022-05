Morena Rial reveló cómo se enteró de que está nuevamente embarazada.

Morena Rial, mamá de Francesco Benicio con Facundo Ambrosioni, está esperando un segundo hijo con su novio, El Maxi.

Luego de aclarar que sigue en pareja con el cantante cordobés, tras los fuertes rumores de crisis de pareja, la hija de Jorge Rial contó cómo se enteró de que está nuevamente embarazada.

Y reveló que la alertó un malestar general, no sospechaba que podría estar esperando un hijo con su pareja.

CÓMO MORENA RIAL SE ENTERÓ DE QUE ESTÁ EMBARAZADA

"More, ¿cómo te enteraste de que estás embarazada?", le preguntaron a través de sus stories de Instagram.

"Me sentía muy mal, me hice un evatest y me marcó positivo", cerró More, junto a un divertido emoji.

¡Mirá vos!