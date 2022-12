Morena Beltrán sufrió un problema de salud en Qatar y terminó en el hospital

Morena Beltrán viajó al Mundial Qatar 2022 para cubrir el evento de fútbol y sufrió un problema de salud que la obligó a dirigirse a una clínica en Doha. ¿Qué le pasó? Perdió completamente la voz.

"Actualizamos el parte porque no quedó otra que ir a la guardia. Me dieron tipo un paf con medicación. Dijo el doctor que era lo mejor porque es bien localizado. Supuestamente con eso, en 48 horas ya estoy recuperada, y al 100% en 72 horas. Pero (el doctor) me dijo que mañana a la mañana ya iba a estar bien", contó Morena, que horas antes había pedido consejos para recuperar la voz, haciendo hincapié en que el reposo no era una opción.

Y se despidió llevándole tranquilidad a sus seguidores. "Yo me siento 100 puntos. Sin dolor ni nada, pero bueno, con poca voz, no puedo hablar. Me dijo Cijo, el enfermero, que el cambio de clima por el aire, el cansancio y los nervios/gritos del partido, derivaron en esto. Sepan disculpar, es mi primer Mundial je, je", cerró, buena onda.

MORENA BELTRÁN ACLARÓ QUE NO HARÍA CON TAL DE QUE LA SELECCIÓN ARGENTINA SALGA CAMPEONA

Antes de cerrar, Morena aclaró que tiene sus límites con respecto a hacer promesas.

"¡Pelarme no me voy a pelar, chicos, es un montón!", cerró, contundente.