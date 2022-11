Morena Beltrán lanzó esta explosiva promesa si la Selección Argentina gana el Mundial Qatar 2022.

Morena Beltrán, periodista deportiva que trabaja en ESPN, lanzó una explosiva promesa si la Selección Argentina gana el Mundial Qatar 2022.

La joven está dispuesta a jugársela con tal de que el equipo de Lionel Scaloni salga campeón. Y se lo dejó bien en claro a al youtuber Ezzequiel, quien quiso saber qué haría con tal de que levantemos la Copa Mundial de Fútbol 2022.

"Un tatuaje ya no sé si es una promesa válida porque yo creo que nos vamos a tatuar todos... No sé, ¿qué hago? ¡Me tiño el pelo de celeste, no sé! ¡Horrible me va a quedar, chicos, pero bueno, un veranito! Y sí, me parece que sí, que es lo más arriesgado que puedo hacer", contó, entre risas.

MORENA BELTRÁN ACLARÓ QUE NO HARÍA CON TAL DE QUE LA SELECCIÓN ARGENTINA SALGA CAMPEONA

Antes de cerrar, Morena aclaró que tiene sus límites con respecto a hacer promesas.

"¡Pelarme no me voy a pelar, chicos, es un montón!", cerró, contundente.