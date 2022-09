Morena Beltrán blanqueó su noviazgo con un futbolista: "Hace más de un año y medio”

En las últimas horas se viralizó una fotografía de Morena Beltrán junto a Tomás Mantia con la que la pareja blanqueó su romance, que ya lleva más de un año y medio según palabras del propio futbolista.

La periodista deportiva, que ha sido vinculada a otros compañeros del medio en algunas ocasiones, conoció a Mantia hace tres años en Mar del Plata, aunque recién el año pasado comenzaron el romance.

Así se lo confirmó Mantia a Juan Etchegoyen en Mitre Live, que leyó al aire una serie de mensajes que le envió el futbolista de Flandria rechazando un pedido de entrevista. “A él no le gusta dar notas, así que le pregunté ‘¿es por lo de Morena?’. Y él me dijo que no es por ella, sino que nunca le gustó dar notas”, explicó Juan.

MORENA BELTRÁN Y TOMÁS MANTIA, UN ROMANCE QUE PERMANECIÓ OCULTO DURANTE UN AÑO Y MEDIO

Si bien se quedó sin entrevista, Etchegoyen obtuvo una primicia de uno de sus protagonistas. “Mantia me confirmó ‘Sí, es verdad. Estamos de novios. Estoy de novio con Morena Beltrán. Pero no es por ella, no quiero yo (dar entrevistas)’”, relató el locutor.

“Con eso me dio el pie para preguntarle cómo está con la relación y me dijo ‘Nos conocimos en Mar del Plata, porque yo jugaba en Alvarado, por un amigo en común en el 2019. Gracias por entender la situación, estalló estos días la noticia, pero hace bastante que salimos, y no estoy acostumbrado a todo esto’”.

Finalmente, Etchegoyen leyó el último mensaje del futbolista, en el que le cuenta cuánto tiempo lleva la relación con Morena Beltrán. “‘Nos conocimos en 2019 y estamos de novios ya hace más de un año y medio, no tengo bien las fechas’”, concluyó el conductor.