More Rial contó que está nuevamente distanciada de Jorge y enumeró los motivos: "No tengo diálogo a diario"

A un mes y cuatro días del infarto que Jorge Rial sufrió en Colombia, Morena Rial fue a LAM y habló sin filtros de su relación actual con su padre, con quien volvió a distanciarse cuando regresaron de Bogotá.

¿Uno de los motivos? More contó en el programa de Ángel de Brito que Jorge se enojó con ella tras el reciente episodio que vivió en Córdoba. La acusaron de incendiar la habitación de un hotel y de hacer brujería.

En ese marco, Morena contó que no sabe si su padre se está cuidando porque no tiene diálogo diario.

MORE RIAL HABLÓ DE SU NUEVO DISTANCIAMIENTO DE JORGE RIAL

Nazarena Vélez: -Después de esto que le pasó, que fue gravísimo, ¿tampoco cambió? Su carácter, el no preocuparse por cosas…

More Rial: -Estoy un poco distanciada desde que vine de Colombia. No te sabría decir.

Yanina Latorre: -¿Qué pasó?

More: -No voy a hablar. Es desde que volvimos de Colombia.

Ángel de Brito: -Vos siempre estás medio a los tiros con tu viejo.

More: -Sí, estamos siempre a los tiros. Pero no pasa nada, ya va a pasar.

Andrea Taboada: -¿Pero se pelearon en Colombia?

More: -No me peleé en Colombia. Pero hay cosas que a mí no me gusta y hay cosas que a él no le gustan, y no nos vamos a llevar bien por eso.

Yanina: -¿A vos qué no te gusta?

More: -No lo voy a decir por la tele.

Yanina: -¿Qué te enoja de él?

More: -Vivimos peleando.

Mariza Balli: -¿Él es muy celoso con vos?

More: -No, ¡lo único que me falta! Él en mi vida amorosa ya no se mete más. Desde el papá de mi hijo, que él me dijo "no, no, no". Y yo "sí, sí, sí". Y después me terminó arruinando la vida...

Yanina: -¿Pero en algún momento le diste la razón?

More: -No, no. Yo de todas las cosas que hago en la vida me hago cargo.

"Yo llegué de Colombia y me fui para Córdoba. Se armó todo el quilombo, por lo del hotel, las velitas y se enojó. Él odia Córdoba. Y yo la amo. Ese es su gran problema". G-plus

Estefi Berardi: -En ese tiroteo, en el que por ahí no están de acuerdo, ¿no se pueden sentar a hablar de lo simple?

More: -No, te agradezco. No nos llevamos. O sea, está todo bien. Él es el abuelo de Francesco, si lo quiere ver lo va a ver, pero...

Ángel: -Lo ve mucho. Yo veo que sube fotos.

More: -Ahora no porque está enfermo.

Andrea: -¿Pero me podés explicar por qué se pelearon en Colombia?

More: -No nos peleamos en Colombia. Pasó que yo llegué de Colombia a las 6 de la mañana y a las 10 me fui para Córdoba. Él no estaba acá, vino a la semana, solo. No tengo idea si la novia estaba ya acá porque no tengo diálogo a diario. Pero los días que me fui a Córdoba se armó todo el quilombo, por lo del hotel, las velitas, San la muerte y se enojó. Igual él odia Córdoba. No le gusta que yo vaya a Córdoba. Ese es su gran problema. Y yo amo Córdoba. Entonces vamos a pelear siempre.

Andrea: -¿Por la Niña Loly?

More: -¡Qué tiene que ver la Niña Loly! Está en Miami.