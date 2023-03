Momi Giardina rompió el silencio sobre el romance con Marcelo Tinelli y señaló a Marcela Feudale

La versión de que Marcelo Tinelli estaría en una incipiente relación con Romina Momi Giardina suena desde el verano, pero la exbailarina del staff de ShowMatch apuntó a Marcela Feudale.

"No soy la novia de Marcelo TInelli", afirmó Momi ante la consulta de Socios del Espectáculo. Luego retrucó picante al periodista: "¿Estás solo? ¿Por qué no salimos nosotros dos...?".

Entonces, cuando le aseguraron que era su risa la que se escuchaba de fondo en un video que grabó Tinelli en la intimidad de su casa, Giardina señaló a la histórica locutora del Bailando: "Era Feudale, Marce no se desprende de Feudale. Te lo puedo asegurar".

Más sobre este tema Pampito reveló detalles del supuesto romance de Marcelo Tinelli y Momi Giardina: "Ella está re enganchada"

Al final, Romina Giardina se hizo la desentendida cuando le recordaron que había compartido momentos con Marcelo Tinelli en Punta del Este.

"La verdad es que tengo buena onda con él, sus hijas, lo conozco hace años, pero de ahí a ser la pareja de Marcelo, no podría dar ese dato. (...) No pasa nada, no habría chance".

PAULA VARELA DESAFIÓ A ROMINA GIARDINA TRAS NEGAR SU RISA CON MARCELO TINELLI

"Es tu risa, Momi. Te tuve en la oreja tres años en Este es el Show", aseguró Paula Varela desafiando a cámara a Romina Giardina, la supuesta novia de Marcelo Tinelli.