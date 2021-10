Mica Viciconte, lapidaria con China Suárez: "No me gustaría tener una amiga como ella porque en cualquier momento se le tira a tu pareja"

Mica Viciconte se metió en el enfrentamiento de Wanda Nara con China Suárez, tras descubrirle a Mauro Icardi mensajes con la actriz, y fue lapidaria con la expareja de Benjamín Vicuña.

"Yo como mujer, si la tengo como amiga, no me gustaría tener una amiga así porque en cualquier momento se le tira a tu pareja. Después hay un tema de código, de respeto", dijo Mica en No es tan tarde, nuevo programa de Germán Paoloski al que asistió con Fabián Cubero.

Acto seguido, Viciconte puso el acento en el fuerte descargo de China Suárez, en el que dejó entrever que Icardi le dijo que se estaba separando de Wanda.

"No me gustaría tener una amiga así porque en cualquier momento se le tira a tu pareja. Hay un tema de código, de respeto". G-plus

"Ella salió a dar declaraciones que para mí no fueron válidas. Se metió en la boca del lobo", sostuvo Mica, desaprobando el accionar de la actriz.

Más sobre este tema Yanina Latorre dio detalles del "código pirata" tras el cruce de mensajes entre China Suárez y Mauro Icardi: "Todo empieza con un like"

Súper picante, Viciconte agregó: "Empezó a decir que a ella le mienten, que se estaba por separar. Si se está por separar, no se separó, y son relaciones públicas la de Icardi y Wanda. Sacando que lo de Icardi fue ¡terrible! El justificativo de ella, no es válido".