Mica Viciconte se despegó del escándalo de Cinthia Fernández con sus vecinos: "No me metí, las 21 me voy a dormir"

El escándalo de Cinthia Fernández con una vecina revolucionó a todos los habitantes del barrio cerrado de Escobar, entre quienes vive Mica Viciconte, famosa que se despegó de la polémica de su colega al tiempo que explicó por qué puso a la venta pertenencias usadas en el mismo chat de la discordia.

"Yo no me metí en ese conflicto, soy sincera", comentó la panelista de Ariel en su salsa en una nota con LAM.

Entonces, la mamá de Luca, el bebé de Fabián Cubero, se desligó: "Yo no estaba, y si estaba, estaba durmiendo porque creo que fue a la noche. Yo a las 21 me voy a dormir. Luca se duerme a las 20 y a las 21 estoy durmiendo yo. Así que no vi ese conflicto. Estoy enterada, por supuesto, porque es un caos, pero no es algo en lo que me quiera meter".

"Tengo buena onda con los vecinos, me llevo bien. No conozco a todos, a esa casa no fui", cerró Mica Viciconte sobre Cinthia Fernández, Augusto Tartúfoli, y los demás habitantes de El Aromo.

MICA VICICONTE REVELÓ CÓMO ES SU RELACIÓN CON CINTHIA FERNÁNDEZ

"Yo con Cinthia Fernández me llevo bien. No somos amigas, pero me llevo bien. Si ella necesita algo, o yo, estamos. Somos humanos también. Pero es un bajón. Creo que la puerta está rota", explicó Mica Viciconte.

Ahí, empatizó con su colega: "Ojalá que se recupere, pueda solucionarlo. Yo si hago una fiesta e invito gente me hago cargo".

"En el grupo de WhatsApp hay como 200 personas. Te perdés un segundo y son como 1500 mensajes. Ni me pongo a leer todo. Sé que estaba el conflicto ese", razonó.

Al final, Mica Viciconte dejó en claro que banca fuerte a Cinthia Fernández: "Hay alguien que organiza una fiesta y no hace las cosas como las tiene que hacer. Pero hay un montón de cosas que están mal. Habrá que ajustarlas".