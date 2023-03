Mica Viciciconte reveló cuándo le gustaría volver a ser mamá con Fabián Cubero: "Me gustaría en 2 años, ese es el plazo que tengo"

En medio de la felicidad que vive tras haber coronado su amor con Fabián Cubero con la llegada de Luca, su bebé de poco más de casi 11 meses, Mica Viciconte habló de la posibilidad de seguir agrandando la familia.

“Luca es muy tranquilo y me hace todo fácil. También están las hermanas que lo quieren cambiar, bañar, hacen todo. Somos todas mamás, tiene 5 mamás, porque Fabi es otra mamá, a veces ni me lo dejan tener”, reveló Mica, en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, en referencia a Allegra, Indiana y Sienna, las pequeñas que Cubero tuvo con Nicole Neumann.

Por otro lado, indagada por la posibilidad de tener más hijos, la entrevistada se sinceró: “Yo quiero que Luca tenga un hermanito para compartir. Alguien más chiquito para que sean más compinches”.

"Yo quiero que Luca tenga un hermanito para compartir. Alguien más chiquito para que sean más compinches. No es el momento para el hermanito, pero en dos años sí, ese es el plazo que tengo". G-plus

“No es el momento para el hermanito, pero en dos años sí, ese es el plazo que tengo. Como familia estamos bien, estamos tranquilos, estamos unidos”, cerró Viciconte, sentando postura sobre sus deseos a futuro.

Más sobre este tema Ángel de Brito se despachó contra Mica Viciconte y Fabián Cubero cuando les preguntaron por el casamiento de Nicole Neumann

PICANTES REACCIONES DE MICA VICICONTE Y FABIÁN CUBERO AL SER INDAGADOS POR EL COMPROMISO DE NICOLE NEUMANN Y MANU URCERA

Luego de que Nicole Neumann anunciara su compromiso con Manu Urcera tras un año y ocho meses de relación, Fabián Cubero (el ex de la modelo, con quien tiene a sus hijas Allegra, Indiana y Sienna) y su pareja -y padre de su bebé Luca- Mica Viciconte fueron indagados por este tema y fueron contundentes con su reacción.

“No, prefiero evitar (la nota) porque estoy en un momento con la familia y amigos. La estoy pasando perfecto, pero es hora de ir a dormir. Está Luca con mi mamá”, fue la firme respuesta de Viciconte al ser consultada por el cronista de LAM.

“No voy a hablar, no me interesa. Cero. No voy a hablar de nada. De última no es un tema mío, no me interesa”, agregó, ante la insistencia del notero que la fue a buscar a la salida de un restaurante en Mar del Plata.

Más sobre este tema Nicole Neumann se comprometió con Manu Urcera, a un año y medio de su noviazgo: "Sí, quiero; me explota el corazón de felicidad"

Por su parte, Cubero mantuvo la misma línea que Mica: “Todo bien. Nos quedamos un par de días más. No tengo nada que hablar, estamos con la familia. Gracias, chau. No tengo ganas de hablar”.