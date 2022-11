Mery del Cerro habló por primera vez de su relación con Paula Chaves y Zaira Nara

Mery del Cerro habló por primera vez con Intrusos de su relación con Paula Chaves y Zaira Nara en medio de la supuesta pelea que las modelos habrían tenido por Facundo Pieres.

“Se habló mucho de tu amistad o enemistad con Zaira”, le dijo el cronista a la modelo, quien respondió contundente: “Se dicen un montón de cosas y muchas veces uno no sale a hablar porque hay conflictos que no tienen que ver conmigo”.

“Muchas veces se tergiversan un montón de cosas que no son así… así que aprovecho para decir que no, está todo más que bien como siempre”, agregó la pareja de Meme Bouquet.

“También se dijo de que hubo una pelea con Paula Chaves por Polito Pieres”, continuó el periodista y Del Cerro contestó tajante: “No tengo ni idea, no son temas que me corresponden”.

“¿Se rieron? ¿Les sorprendió lo que se habló?”, insistieron desde la nota del programa de América y Mery cerró: “No tengo ni idea, no te voy a contar las cosas que hablo porque son cosas íntimas de privacidad que uno habla con sus amigos”.

LA REACCIÓN DE MERY DEL CERRO CUANDO LE PREGUNTARON POR LA CHINA SUÁREZ

Mery del Cerro reaccionó incómoda cuando le preguntaron en una entrevista para Intrusos por la China Suárez.

“Los conflictos de otros no tienen que ver conmigo, yo siempre quedo en el medio de un montón de cosas y son temas de las otras personas”, dijo la modelo.

"Estoy harta de que me pregunten por eso. Está todo bien con todos". G-plus

“¿Tiene que ver con la China?”, le preguntó entonces el cronista y la actriz dijo: “No, por eso digo, estoy harta de que me pregunten por eso. Está todo bien con todos, a mí no me gusta tener conflictos con nadie”.