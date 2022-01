El mensaje de Wanda Nara a Valentino López, que cumplió 13 años: "Mi mejor amigo y mi pequeño amor"

A días de haber festejado el cumpleaños de Francesca junto a su familia, Wanda Nara le dedicó a su hijo, Valentino, un emotivo mensaje por su cumpleaños número 13.

Siempre muy unida al adolescente, uno de sus tres hijos con Maxi López, la empresaria compartió las fotos más lindas para ilustrar su crecimiento.

Y junto al álbum, le dedicó un mensaje muy especial remarcando que su hijo se convirtió en su "mejor amigo".

EL CONMOVEDOR MENSAJE DE WANDA NARA A SU HIJO POR SU CUMPLE

"Gracias por enseñarme tanto, por regalarme el amor más sincero y puro. Por ser mi mejor amigo y mi pequeño amor. Sabés que siempre voy a estar gritando tus goles o simplemente dándote mi mano fuerte cuando la necesites", le dijo Wanda al cumpleañero.

Y se despidió remarcando que está orgullosa de él por el esfuerzo que le dedica a cumplir sus sueños.

"Cuánto orgullo me da tu fuerza y tu sacrificio en todo. Debés saber que tus metas y sueños se pueden hacer realidad si así te empeñás. Cuando alguien te diga 'no' o te lastimen no lo veas como un freno, sino como una oportunidad para buscar un nuevo camino. Feliz cumple ,amor de mi vida", cerró, muy dulce.