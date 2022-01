El mea culpa de Flavio Azzaro tras sus polémicos dichos sobre la comunidad LGBTIQ+: "Soy un ignorante"

En medio de la polémica por sus ironías en torno a la noticia del ataque homofóbico que sufrió un bar de la comunidad LGBTIQ+, Flavio Azzaro hizo un mea culpa al aire.

Tras haber sido muy criticado por sus humoradas al aire -mientras su compañera intentaba contar la triste y preocupante situación que había vivido quienes forman parte del espacio queer- se mostró arrepentido.

A través de un video que compartió en Instagram, el periodista remarcó que se siente culpable por no haberle dado importancia al ataque homofóbico.

EL DESCARGO DE FLAVIO AZZARO TRAS SUS POLÉMICAS IRONÍAS SOBRE LA COMUNIDAD LGBTIQ+

"Quería tomarme aunque sea unos minutos para hablar. Hace dos días, Caro (su compañera), que nos está acompañando en la primera hora haciendo Policiales, trajo un desafortunado caso de un incendio en un bar de la comunidad LGBT, en el barrio de Palermo. Yo rápidamente cuando escuché que era un bar LGBT, sin importarme lo que había pasado, me metí en el tema de la comunidad", expresó el periodista en sus redes sociales.

"No le di importancia al ataque que habían recibido, solamente hablé sobre la comunidad. Y, además, hablé de una manera muy despectiva", asumió. G-plus

Y siguió: "No le di importancia al ataque que habían recibido, solamente hablé sobre la comunidad. Y, además, hablé de una manera muy despectiva. ¿Por qué hablé de una manera muy despectiva? No está bueno, lo tendría que empezar a pensar mucho más, como lo hice ayer a la noche porque La verdad es que durante el día me puse en una postura de 'ah, bueno, Lo dije porque lo dije. Ya está. Hice una pregunta y nada más'. Lo que pasa es que hice una pregunta dentro de un contexto donde quizás no era el mejor momento".

Además, dijo ser un "ignorante". "Trato de ser lo más sincero posible, no es un tema que entienda mucho. Soy un ignorante. Está mal que sea un ignorante y voy a tratar de ocuparme para dejar de serlo. No es un tema fácil para tratar y mucho menos para hacerse el banana", sumó.

Antes de despedirse, dijo que debería cambiar, especialmente, porque trabaja en los medios. "Todavía soy un tanto homofóbico y machista y tendría que ocuparme de cambiar. Primero, porque soy un ser humano y, segundo, porque trabajo en los medios de comunicación. Internamente, yo sé que no tengo mala leche pero la gente no tiene por qué saber lo que uno siente cuando se expresa. La realidad es que no es un tema que me atraviese ni me sensibilice pero debería serlo", sentenció.