Maxi salvó a Alfa de la placa de nominados de Gran Hermano y el próximo eliminado estará entre Nacho, Juan y Martina

Luego de que se viviera la segunda gala de nominación en Gran Hermano 2022, Ignacio “Nacho” Castañares Puente, Walter “Alfa” Santiago, Juan Reverdito y Martina Stewart Usher se convirtieron en los nuevos nominados de la casa. Sin embargo, Maxi Giudici decidió salvar al más grande del grupo después de convertirse en el líder de la semana.

“Lo hago sobre todo por un motivo estratégico y también por un poco de afinidad”,fue el argumento que el joven le dio a Santiago del Moro, antes de develar su decisión y sacar de placa de Alfa (que no contuvo el llanto por su emoción) para darle la oportunidad de continuar en juego.

De esta manera, la banda de “Los Monitos” (conformado por Martina, Nacho y Juan, en el que originalmente también estaba Tomás Holder antes de ser eliminado), deberán dirimir su permanencia en la casa en la gala del próximo domingo.

¿Quién se irá?

JUAN REVELÓ LOS NOMBRES DE LOS PARTICIPANTES CON LOS QUE NO SE LLEVA BIEN EN GRAN HERMANO

En medio de la ansiedad y la adrenalina que vive por estos días antes de saber si el próximo domingo deberá abandonar Gran Hermano 2022 -después de ser nominado por sus compañeros junto con Ignacio “Nacho” Castañares Puente, Walter “Alfa” Santiago, y Martina Stewart Usher- Juan Reverdito contó con quiénes no se lleva bien dentro de la casa.

En una charla con Gran Hermano, el concursante se sinceró: “Me siento bien, tengo buena vibra ahora porque me doy cuenta de que ya dependo de la gente. Ellos deciden si quieren que me quede”.

“A mí me votó la mayor parte de la casa. Obviamente, que me votaron todos los hombres menos Nacho”, analizó exhaustivamente ante las cámaras.

"ME CAE MAL EL CORDOBÉS (MAXIMILIANO GIUDICI), ALEXIS QUIROGA, MARCOS GINOCCHIO, THIAGO MEDINA. NO TIENEN RESPETO POR NADA, ENTONCES YA ME MOLESTA ESCUCHAR SUS VOCES". G-plus

Por último, Juan sorprendió al hablar de otros jugadores: “Hay gente que me cae muy mal acá adentro . No tienen respeto por nada, entonces ya me molesta escuchar sus voces”.