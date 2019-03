Lejos de los casos policiales en los que se especializa Mauro Szeta (45), el periodista de Cortá por Lozano utilizó los últimos minutos del programa para contar el vivo el dramático momento que vive su familia por Luca, su nieto de 6 años que fue recientemente diagnosticado con Asperger, y que ningún colegio quiere tomar.

“Estoy muy dolorido, triste. Es un drama que atraviesan muchos pibes”, empezó diciendo Mauro, sobre la difícil situación que le toca, al igual que muchísimos padres en nuestro país, con el nene de la hija de Clarissa Antonini, su esposa. “Luca es mi nieto, tiene 6 años y tiene que empezar primer grado. Tiene Trastorno del Espectro Austista (TEA) y ahora lo diagnosticaron con Asperger. Ese cambio de diagnóstico hizo que tengamos que cambiarlo de colegio”, relató.

"Cuando llevamos a Luca, a días de empezar las clases, nos tuvieron 'el otro colegio dijo que es agresivo, lamentamos mucho pero no da con el perfil de este cole’. O sea los cool, los progres son los que lo han despreciado como les pasa a muchos chicos". G-plus

“En su ansiado comienzo de primaria, él tiene muchas ganas de comenzar, nos encontramos con inesperadas situaciones como colegios que se dicen ser inclusivos, con páginas en las redes sociales en las que te muestran un mundo ideal, de apertura, muy progres y supuestamente muy copados. Dijeron que había vacante y cuando llevamos a Luca, a días de empezar las clases, nos tuvieron 4 días en un limbo absoluto de silencio hasta que alguien le dijo a Camilia, que es la hija de Clari, ‘mami, lamentamos mucho pero como nos vino un diagnóstico de Luca de la sala de 5 del otro colegio diciendo que es agresivo, lamentamos mucho pero no da con el perfil de este cole’. O sea los cool, los progres son los que lo han despreciado como les pasa a muchos chicos”, lanzó.

Mauro contó que aún el nene todavía no tiene colegio y detalló cómo fue tratado: “Así como hay mucha gente que sabe y tiene capacidad para ayudarnos en la crianza desde la terapia o alguien que te acompañe en clase, como le pasa a Luca, hay mucha gente que demuestra una falta de capacidad absoluta, insensibilidad, te ponen un sello de ‘agresivo’ y jamás lo analizaron”, reveló el panelista del ciclo de Verónica Lozano. “Un dato muy fuerte, que habla de la ilegalidad, es que le restringieron en la sala de 5 años que estuviera cuatro horas a dos. Como si esa la solución para chicos con TEA o Asperger es ‘traerlo dos horitas nada más’”, dijo.

"Lo peor de todo es ese desprecio. Entiendo a todos los padres y a todos los abuelos que crían chicos con Asperger o TEA la desesperación que tienen, que siempre los acompaño en todas las campañas, y ahora lo estoy viviendo en carne propia". G-plus

“Preservo los nombres de los colegios ahora, no en las demandas pertinentes que irán volando para el que lo despreció y para el que le puso el sello de ‘agresivo’, ni siquiera se encargó de educarlo y lo apartó. Lo peor de todo es ese desprecio. Entiendo a todos los padres y a todos los abuelos que crían chicos con Asperger o TEA la desesperación que tienen, que siempre los acompaño en todas las campañas, y ahora lo estoy viviendo en carne propia”, se lamentó el periodista.

“No doy los nombres de los colegios para no afectar a los nenes. Los nenes no son el problema, son aquellos que se cagan en nuestros nenes con el mote de ‘inclusivos’ y no les importa absolutamente nada”, finalizó Mauro Szeta, contundente.