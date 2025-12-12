El compositor, cantante y productor argentino Hernán Romero, nominado al Latin Grammy y radicado en Madrid, regresa a Buenos Aires para presentar su nuevo proyecto musical. El show será en Café Berlín, el jueves 15 de enero de 2026 a las 20:45. Entradas disponibles en Livepass.

Con “Al Club!”, Romero propone un viaje sonoro que recupera la energía eléctrica del vivo y la estética rockera de los años ’90, pero con un enfoque actual y una producción renovada. Este nuevo material mezcla guitarras filosas, melodías con gancho y una impronta que él mismo define como un “micromundo” creado para escapar del ruido exterior.

“El sonido es como el de una banda de rock tocando sus propias canciones en los ’90, pero con una producción contemporánea y con influencias del Rock & Pop de ambos lados del Atlántico”, explica Romero. “Somos como unos nuevos noventosos: los que estuvieron a punto de salir en MTV y no se les dio. Unos dinosaurios todavía no descubiertos”.

El artista también repasará canciones de sus discos anteriores, en un formato que celebra la improvisación, el juego y la libertad del vivo. Cada show de Al Club! es distinto: la banda se permite que todo pueda suceder, lo que convierte cada presentación en una experiencia única, sin fórmulas ni manual.

El concierto promete una noche intensa, cercana y atravesada por la narrativa y el sello autoral de Hernán Romero, un músico que combina sensibilidad, potencia y una mirada musical que atraviesa generaciones.