Mauro Icardi publicó una osada foto con Wanda Nara arriba de la mesada y el jurado de Masterchef reacciónó

Mauro Icardi hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram que lo tiene como protagonista junto a Wanda Nara, actual conductora de MasterChef.

El futbolista compartió una foto sensual con la empresaria y entre las miles de reacciones se encontraba la de Damián Betular, el jurado del reality de cocina.

“Yo no tengo la culpa de que me gustes; la culpa es tuya por tener todo lo que me encanta”, escribió Mauro, a lo que Betular respondió: “Mudo”.

WANDA NARA HABLÓ DE SU RECONCILIACIÓN CON MAURO ICARDI

A través de un ida y vuelta de preguntas y respuestas, Wanda Nara habló de la reconciliación con Mauro Icardi en sus redes sociales.

“Mauro es mi familia, mi marido. Construimos una familia muy linda, y no es fácil. Son muchos años... Yo siempre voy a defender a la familia”, dijo la jurado de Masterchef.