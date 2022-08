Mau y Ricky asustaron a un ex miembro de su equipo en La Voz Argentina: "Hay que cortarte el pelo"

Siguen los “playoff” en La Voz Argentina y este martes fue el turno del “team Soledad Pastorutti” de definir a los cuatro integrantes que participarán del show en vivo que brindarán el mes que viene los elegidos del jurado.

Entre los cantantes que regresaron al escenario del reality de Telefe estuvo Alfredo Oviedo, que supo ser integrante del “team Mau y Ricky” aunque luego fue “robado” por la jurado de Arequito en cuanto tuvo oportunidad.

Para aprovechar su oportunidad, Alfredo eligió el tema Un beso y una flor de Nino Bravo, aunque lo hizo en una versión reggae para la que aprovechó su “physique du role”, algo que les recordó a Mau y Ricky una antigua promesa.

Más sobre este tema Ricky desenmascaró a su padre en La Voz Argentina: "El único Ricardo Montaner aquí soy yo"

MAU Y RICKY ASUSTARON A UN PARTICIPANTE DE LA VOZ CUANDO LO INSTARON A CORTARSE EL PELO

“Era del ‘team Mau y Ricky’ así que queremos conocer su opinión”, dijo Marley cuando el joven finalizó su performance. “Si, cuenta pendiente, ¿eh?”, les dijo Alfredo señalándolos muy serio con el dedo a los jurados para luego reír.

“Hey, nosotros estamos en la misma campaña que vos, que era la de cortarte el pelo, hermano. Hay que cortarte”, le dijo Ricky a Antonio, que lo miraba con los ojos muy abiertos.

“Él dijo que no se iba a cortar el pelo hasta que viva de la música. ¡Hay que cortarle el pelo! ¡Ya!”, agregó el marido de Stefi Roitman. “Tenemos una cuenta pendiente, pero al mismo tiempo me da felicidad que sigas aquí. Te felicito. Sigue en esas y pronto verás que nos vamos a cortar el pelo. Yo una vez me lo corté”, le advirtió Mau.