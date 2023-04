Martín Coggi y una profunda charla con Delfina Gerez Bosco sobre cómo seguirá su vínculo cuando termine El Hotel de los Famosos 2: "Vamos a intentar tener una relación común y corriente"

La relación entre Delfina Gérez Bosco y Martín Coggi fue avanzando con el correr de los días en El Hotel de los Famosos 2. Y a poco de que culmine el reality de eltrece, los participantes mantuvieron una profunda charla sobre cómo seguirá su vínculo cuando culmine el programa.

Así fue el ida y vuelta de Delfina y Martín en el reality de eltrece:

Delfina: -Para saber, ¿vos vas a seguir saliendo? Ya saliste bastante, ¿no? Hablando en serio…

Martín: -No, no. Yo ya cambié de equipo.

D: -Esuchame bien. Ni muy, muy; ni tan, tan.

M: -Hay un montón de cosas del otro que no sabemos, la rutina…

D: -Por ahí, yo tengo una vida muy rutinaria y distinta a la tuya.

M: -Pero está todo bien con tu vida rutinaria. Uno ve qué prefiere. Por ahí, un miércoles en vez de querer ir a ver a tocar a los pibes, que tocan siempre lo mismo, quiero ver una película

D: -Mucho viaje, mucha salida, mucha película para ver. Acá me han prometido tantos encuentros y Martincito parece un político en campaña porque promete y promete. No tenés hijos y hay un montón de cosas que podés hacer libremente y está perfecto que lo hagas. Así que hacé lo que te parezca, no tengas miedo.

M: -Entiendo que vamos a empezar a intentar tener una relación común y corriente, no adentro del reality sino ua relación de verdad.

DELFINA GEREZ BOSCO CONTÓ CÓMO VIVE SER LA ÚNICA MUJER EN LAS INSTANCIAS FINALES DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

En medio de las instancias finales para que se conozca quién será el gran ganador de El Hotel de los Famosos 2, Delfina Gerez Bosco habló con Carolina “Pampita” Ardohain, Chino Leunis y el resto de sus compañeros sobre cómo vive ser la única mujer en esta instancia del certamen.

“Delfi, sos la única mujer sobreviviente de esta historia. ¿Cómo la vas llevando? ¿Cómo vas fusionando con el resto de tus compañeros?”, fue la pregunta con la que el conductor quiso ahondar más en cómo se siente Delfina.

Fue entonces que la concursante se sinceró: “Yo creo que soy la que más aguantó porque soy bastante ‘varonera’ en algunas cosas. No sé usa más esa palabra, ¿viste? Yo me llevo bien con los chicos, y los chicos me toman como uno más”.

"Al ser la última chica en pie, en esta parte de la final"