Martín Bossi estuvo como invitado en la salsa de tres de Hernán Piquín y Macarena Rinaldi en el Súper Bailando, y entre imitaciones y divertidas anécdotas, contó una que involucraba una historia de infidelidad con Romina Giardina, exbailarina de ShowMatch, quien fue novia del humorista.

Flavio Mendoza lo obligó a que Martín cuente cómo fue el estreno de una revista teatral, en la que también estaban Laura Fidalgo y Moria Casán. “No quería salir a escena y cuando lo veo, estaba vestido de Marcelo Polino llorando”, recordó el coreógrafo.

Romina: "Yo era su novia y me tocó el timbre una chica que me decía ‘anoche estuve con Martín’. Y lo llamé para decirle ‘me vuelvo, nene'". G-plus

“Yo arrancaba vestido de Polino y me llama mi pareja de ese momento, que no no voy a dar el nombre para respetar su integridad...”, empezó contando Bossi, hasta que descubrieron que esa mujer en cuestión era Giardina, quien estaba en el piso de ShowMatch. Entonces Romina contó: “Yo era su novia y me tocó el timbre una chica que me decía ‘anoche estuve con Martín’. Y lo llamé para decirle ‘me vuelvo, nene’. La chica me decía ‘fijate que la habitación tiene la lámpara rosa’. Entonces yo le pedía que me banque e iba a chequear. Él vino vestido de Polino a frenar todo”, recordó ella, mientras él se tapaba la cara. ¡Qué momento!

