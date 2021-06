Martín Baclini recordó el tremendo momento que vivió con Yanina Latorre: "Pensó que me gustaban los hombres y se levantó la remera"

En un divertido juego al que se sometió en Hay que ver, Martín Baclini le puso humor a una anécdota que tiene como protagonista a Yanina Latorre, con quien vivió un desopilante momento que marcó a fuego en el recuerdo del empresario.

Todo comenzó cuando Denise Dumas le propuso elegir entre Mariana Brey y Yanina –ambas panelistas de Los Ángeles de la Mañana- para tener una cita. Y el invitado no dudó: “Con Yanina Latorre. La llevaría a Rosario, a la isla, para que no me vea nadie”, respondió.

Indagado por el poco tiempo que le llevó inclinarse por una de las dos angelitas, Baclini argumentó, entre risas: “Es porque hay que ser rápido. Los segundos en televisión cuentan”.

Por último, la expareja de Cinthia Fernández recordó una increíble anécdota de cuando Yanina le mostró sus partes más íntimas: “Ella pensó que me gustaban los hombres y un día me dijo ‘ay, me hice esto’ y se levantó la remera. Y mi amigo, que estaba ahí, le dijo ‘¡no, pará, que a este le encantan las mujeres!’. No sabía dónde meterse. Desde que la vi no me pude olvidar”.

¡Qué momento!