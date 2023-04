Marixa Balli sorprendió a todos contando que no tiene ningún retoque estético: "Jamás me puse bótox"

Cuando en LAM apareció Estefi Berardi con lentes las “angelitas” comenzaron a especular si se había hecho algún retoque. En ese momento Marixa Balli asombró a sus compañeras y a Ángel de Brito.

“Todavía la cara yo no me la toqué”, lanzó. “En la cara, nada. En las lolas sí porque se me había caído por La Cachaca. La Cachaca me aflojó las lolas, la rótula, todo”, reveló, divertida.

“¿Pero bótox o ácido hialurónico?”, indagó Nazarena Vélez. “Jamás en la vida. ¡Jamás me puse botox!”, exclamó, tajante.

“¡Miren cómo gesticulo! No estoy tocada. De la cabeza sí, pero eso es más psiquiátrico”, bromeó, mientras movía el rostro como prueba de que nunca se inyectó ningún relleno o tensor.

Incluso planteó su deseo de hacerse un cambio estético. “Yo tengo ganas de ponerme un poquito más de boca porque con la edad se te va afinando, mi amor. Pero tengo mucho miedo”, contó.

“No tengo ningún problema en contar si me hice algo”, concluyó.