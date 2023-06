Marixa Balli le puso punto final a las especulaciones y reveló si estará en Bailando 2023 tras la invitación de Tinelli: "No me dan los tiempos"

Luego de que se especulara con la presencia de Marixa Balli en Bailando 2023 después de que Marcelo Tinelli revelara que la quiere como una de las figuras del certamen, la panelista de LAM le puso punto final al misterio y dio a conocer su decisión en vivo.

"Llegó el momento finalmente. ¿Marixa Balli va al Bailando o no va al Bailando? Marcelo Tinelli está mirando del otro lado del televisor. ¿Cuál es la decisión de la señora y por qué?", dio el pie Ángel de Brito.

Fue entonces que la angelita tomó la palabra: "Lo pensé mucho porque la verdad es que me encanta el programa. Hay un antes y un después en mi vida, después de Ritmo de la noche y Videomatch, así que imaginate que para mí es importante", comenzó diciendo.

“Pero la verdad es que a mí los tiempos no me dan. Yo desde las 5.30 a las 17 estoy sin parar. Pensé 'bueno, corto a las 12, dos horas de ensayo'. Pero sé cómo soy de obsesiva con todo, me gusta estar todo el tiempo, si estoy haciendo algo es poniéndolo todo. Entonces, la verdad es que no me gustaría no dar o no rendir cómo a mí me gusta", agregó, decidida.

Y continuó: “Soy muy exigente en lo profesional, y lamentablemente, tengo que decir que no. Me hubiese encantado. Marcelo sabe que lo adoro, pero no me dan los tiempos. Puedo estar en un programa en vivo, pero no en algo que tengo que dedicarle mucho tiempo, mucho ensayo, son muchas horas".

Por último, consultada sobre la posibilidad de participar como invitada en una salsa de tres, Marixa cerró: "No sé, a lo mejor, pero el hecho de firmar un contrato, la responsabilidad... Yo soy responsable, soy profesional. Tengo mucha gente a mi cargo, soy responsable, soy la mamá pollito y no. El Bailando es un programa que me encanta, la producción y todo es maravilloso. Te tratan divino, es todo hermoso y fantástico poder vivirlo, pero no me dan los tiempos".

ÁNGEL DE BRITO CONFIRMÓ A LA HIJA DE MOMI GIARDINA COMO UNA DE LAS PARTICIPANTES DE BAILANDO 2023

En medio de la cuenta regresiva para que Marcelo Tinelli regrese con Bailando 2023, Ángel de Brito dio a conocer los nombres de varias figuras que formará parte del certamen que se transmitirá por América.

Y luego de dar varias pistas sobre esta joven que es parte de la lista de nombres que ya dieron su voto positivo para ser parte de este ciclo, el conductor de LAM develó que la hija de Momi Giardina, Juli Castro, estará en el programa.

“Bienvenida al Bailando Juli Castro, la hija de Momi Giardina. Momi no va a estar en el bailando, es una estrella internacional que está viajando por Europa y le está yendo muy bien. Ella tiene la agenda llena, pero la hija no”, detalló de Brito.

”, agregó el presentador, con su característico humor , en referencia a los fuertes rumores de romance que protagonizó la bailarina con el conductor.