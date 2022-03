Marina Calabró, súper irónica sobre la filtración de chats: "El hacker odiaba a la China y era fan de Wanda"

“¡Debe estar devastada! Recién leí que está a punto de lanzar no sé qué producto nuevo y viste que ella siempre tiene ‘crisis-lanzamiento’. Nunca vi alguien tan estratega. ¡Es bárbara!”, lanzó a quemarropa Marina Calabró en una nota con Intrusos sobre la polémica de Wanda Nara y su supuesto hackeo por la filtración de sus conversaciones con la China Suárez.

La periodista puso en duda la explicación de Wanda. “Yo me rindo a la evidencia. Los que entienden de estas cuestiones de redes le dan la explicación más fácil que es que ella confundió su usuario y pensó que hablaba desde una cuenta y hablaba desde otra. Empezó a hablar en tercera persona,‘ frikeó’ o acá hay algo raro”, se despachó.

“¡Pero el hacker odiaba a la China!”, acotó Flor de la Ve, filosísima. “Era muy fan de Wanda. Viste que los hackers te buscan toda la cosa turbia. Acá no, toda la turbiedad era la China y ella era todo luz, luz. Es así Wanda”, siguió la periodista, a pura ironía.

FUERTES FRASES DE MARINA CALABRÓ SOBRE LA POLÉMICA DE WANDA NARA

Marina recordó una entrevista que dio Andrés Nara hablando de la infidelidad de Mauro Icardi y por qué cree que Wanda no pasó de página el escándalo.

“Él decía que Wanda no es de tomar revancha. No es de ‘te pesqué en una, te hago una’, no es de las ‘ojo por ojo, diente por diente’. No es que mañana vamos a escuchar que lo engañó a Icardi. Me llamó la atención que decía ‘la procesión va por dentro’”, aseguró.

“Decía ‘mi hija estas cosas no las perdona’. Son puntos de no retorno y mi sensación es que nadie la conoce mejor que el padre, más allá de que haya una distancia, pero es el que la crió”, aseveró, mientras concluía con una frase tremenda. “Si el padre dice que se la tiene jurada a Icardi, es que se la tiene jurada”, cerró.