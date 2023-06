Marina Calabró reveló a quiénes demandará Jorge Rial tras el escándalo con Morena

Después del escándalo familiar que vivió Jorge Rial con Morena Rial, el conductor prepara su contraofensiva donde irá por la vía legal contra América, Karina Mazzocco y Luis Ventura. El conductor contó en la radio cómo será su “revancha” y Marina Calabró dio más detalles.

“¿Ustedes pensaban que yo me iba a quedar quieto después de todo? Prepárense para lo que se viene. Es muy fuerte el contragolpe. Los quiero ver a todos”, se despachó en Argenzuela, su ciclo radial.

"Hay dos equipos de letrados trabajando en las acciones legales", contó el periodista, que promete ir contra su examigo y el canal que lo albergó durante más de dos décadas. "Hay un equipo de abogados trabajando en estas demandas, encabezado por Bernardo Beccar Varela, abogado en lo civil, y por Gabriel Iezzi”, detalló.

MARINA CALABRÓ REVELÓ EL CONTRAGOLPE QUE PREPARA JORGE RIAL CONTRA AMÉRICA, LUIS VENTURA Y KARINA MAZZOCCO

Por su parte, Marina Calabró en Lanata sin filtro contó los pasos que dará el animador. “¿Cuál es la instrucción de Jorge Rial? Que inicien acciones legales por calumnias e injurias y por daños y perjuicios. Hay un grupo de personas y empresas demandadas, y la calificación va cambiando de acuerdo a quién se trata", detalló.

"Demandada Karina Mazzocco por calumnias e injurias. Y demandados por todo, América TV, todo su directorio y los responsables, Jotax y Luis Ventura", pormenorizó, en un momento que reprodujo Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

¿Cuál es la intención? "Me cuentan que Rial quiere ir hasta las últimas consecuencias con esto. Quiere marcar un precedente, para que no se vuelva a exponer en televisión a una persona que no está bien anímicamente o psíquicamente, como siente que está su hija", completó Pampito.