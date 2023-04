Mariano, el papá de la nena que padece cáncer, no fue a Los 8 escalones y Guido Kaczka explicó los motivos

Mariano Cáceres se convirtió en la gran sorpresa de esta semana en Los 8 escalones de los tres millones ya que ganó tres veces seguidas el certamen, haciéndose acreedor a 9 millones de pesos, cuyo destino conmovió hasta las lágrimas a algunos jurados.

“Trataría de solventar el tratamiento de mi hija, que está como paciente oncológica acá en Buenos Aires en el Garrahan”, dijo Mariano en su primera gala en el ciclo, y generó aún más ternura cuando Agustina llegó a abrazarlo.

Sin embargo, este jueves, Guido fue enumerando a los participantes que competirían por el premio mayor y llamó la atención la ausencia del guardia de seguridad, por lo que el conductor aclaró por qué estaba Alba, la otra finalista del miércoles, en su lugar.

GUIDO KACZKA EXPLICÓ POR QUÉ MARIANO NO PARTICIPÓ POR LOS 12 MILLONES DE PESOS EN LOS 8 ESCALONES

“Mariano ayer miércoles, a lo último, cuando pregunto si volvía por los 12 millones, dijo vuelvo”, dijo Guido. “Pero una situación, de fuerza mayor, hace que no pueda estar, entonces llamó diciendo ‘tengo ganas de ir a jugar, pero no puedo’, y era una situación en la que no podía hacerse presente”, agregó.

“Así que se decidió guardarle el lugar a Mariano, para que siga su camino por los millones, y surgió para Alba la posibilidad de volver a jugar. Se la llamó a Alba, decime si digo algo incorrecto, y Alba dijo ‘sí, yo estoy’, ¿es así?”, dijo el conductor, ante el gesto afirmativo de la mujer.

“Si no, hubiéramos ido al escalón 3, al 4, al 5 y así. Mariano no va a poder jugar hoy por los 12 millones, pero como es una situación de fuerza mayor, y él tiene la intención de volver y seguir el juego, se le guarda ese lugar, ¿está bien?”, concluyó Guido que quedó así a la espera de que Mariano continúe incrementando el pozo para ayudar a su hija Agustina.