Mariano Iúdica, solidario con Rial tras el final de TV Nostra: "Una vez me dieron un programa gigantesco y me lo puse de sombrero"

Jorge Rial protagonizó varios de los éxitos de la TV argentina a lo largo de los casi treinta y cinco años que lleva en el medio, pero este la semana tuvo que levantar TV Nostra a raíz de su bajo de rating. En Polémica en el bar, Nazareno Móttola bromeó sobre el “choque de la Ferrari” y Mariano Iúdica le paró el carro recordándole que incluso él sufrió un revés con un ciclo que se tuvo que “poner de sombrero”.

“¿Te enteraste lo que pasó? ¡Chocó Rial!”, dijo Nazareno mientras hacía una rutina humorística en la que hacían referencia al nuevo horario de Los Mammones en América TV. “¡No chocó Rial! ¡Es una manera de decir! A todos nos pasó. ¡A mí me pasó! Una vez me pusieron un programa gigantesco en Canal 13 y me lo puse de sombrero, señor”, exclamó Iúdica con su habitual estilo.

En 2013, Marcelo Tinelli convocó a Mariano Iúdica y Florencia Peña para conducir Dale la tarde, un magazine para las tardes de eltrece que no tuvo mucho éxito y se levantó a los cuatro meses de su estreno. El conductor fue elegido tras cumplir con éxito el mismo rol en La cocina del show y Soñando por cantar en la pantalla de ese canal.