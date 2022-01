Mariana Diarco renunció a su programa por los dichos de Flavio Azzaro: "Es un ser despreciable"

Flavio Azzaro pidió disculpas tras haber sido muy criticado por ironizar sobre el ataque homofóbico que sufrió un bar de la comunidad LGBTIQ+. Lo hizo en Crónica TV, canal del que también forma parte Mariana Diarco.

Tras su descargo en Siempre Noticias, Mariana Diarco decidió dar un paso al costado del programa. G-plus

Tras su descargo en Siempre Noticias, en el que protagonizó un mano a mano con Esteban Trebucq, Mariana decidió dar un paso al costado del programa. ¿El motivo? No le gustó que no la dejaran intervenir, se sintió mal y se fue.

Luego de confirmar que el 14 de febrero será su último día en el programa, hizo un fuerte descargo y fulminó a Azzaro.

QUÉ DIJO MARIANA DIARCO SOBRE FLAVIO AZZARO

"No tengo intenciones de seguir compartiendo pantalla con ese ser despreciable. Sigo hasta esa fecha porque soy respetuosa de los contratos y no quiero dejar a todo un equipo tirado", dijo Diarco a Pronto.

"Me pidieron que siga, pero como no van a tomar cartas en el asunto con este muchacho las voy a tomar yo yéndome; no puedo seguir trabajando con él después de lo que dijo" G-plus

"Hablé con las autoridades del canal apenas terminó el programa y lo volví a recalcar hoy a la mañana de manera oficial", agregó.

Diarco continuó así su descargo: "Me pidieron que siga, pero como no van a tomar cartas en el asunto con este muchacho las voy a tomar yo yéndome; no puedo seguir trabajando con él después de lo que dijo".

"Yo quería dar mi opinión, dársela en la cara, pero no pude participar" G-plus

"Yo quería dar mi opinión, dársela en la cara, pero hubo algunas discrepancias con mi producción y no pude participar", cerró remarcando que la nota que le hizo su compañero le pareció "nefasta".