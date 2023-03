Marcelo Tinelli y Momi Giardina tuvieron un llamativo ida y vuelta telefónico: ¿Por qué no me dejás de romper?

Marcelo Tinelli y Momi Giardina tuvieron un llamativo ida y vuelta en Nadie Dice Nada en una llamada telefónica en medio de rumores de romance.

“Marce, acá tenemos al Pulpo”, le dijo Nicolás Occhiato al conductor, quien le preguntó: “¿Y con quién va a bailar?”. “No sé, Momi no estaría mal”, ideó Occhiato.

“No, ya estuve mucho Marce, no me rompas las pelo… che… Marce, ¿por qué no te dejas de romper las pelo…?”, contestó por su parte la actriz.

Más sobre este tema Descubrieron a Marcelo Tinelli y a Momi Giardina juntos: el conductor se mandó al frente solito

Así, el empresario simuló una presentación de pista: “Señoras y señores, se viene la próxima pareja, la señorita Momi Giardina y el Pulpo Díaz…”.

“Estuve tantos años, nunca fui soñadora, no voy a ser ahora, ya está. Me encanta el bailando pero yo como que colgué los botines, robé mucho sin ser bailarina”, sentenció Momi.

Más sobre este tema Pampito reveló detalles del supuesto romance de Marcelo Tinelli y Momi Giardina: "Ella está re enganchada"

PICANTE RESPUESTA DE MARCELO TINELLI A MOMI GIARDINA

Luego de que Momi Giardina le dijera ‘no me rompas las pelo…’ en pleno vivo de Nadie Dice Nada a modo de broma, Marcelo Tinelli le respondió picante.

“Iba a decir una grosería, si empieza así diciéndome ‘¿por qué no te dejas de romper las pelo…?’ ¿por qué no me chup… pero no da”, dijo el conductor y todos estallaron de risa.