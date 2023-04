Marcela Kloosterboer contó una insólita anécdota que protagonizó con Agustina Cherri: "Ella estaba de novia con Cabré"

Marcela Kloosterboer asistió a Noche al Dente y rememoró una llamativa anécdota vivida hace muchísimos años con su amiga Agustina Cherri. En su relato, involucró a Nicolás Cabré, quien en ese entonces estaba de novio con su amiga.

Es importante situarnos en tiempo y espacio; Marcela trajo al presente una situación que se dio cuando ambas trabajan en Son Amores junto a Mariano Martínez, su novio de ese entonces, y el ex de China Suárez, que salía con su amiga.

"Me acuerdo de una anécdota de Agustina que estaba discutiendo con Nicolás y estábamos en el baño de un boliche; ella con el teléfono en el piso y él en altavoz. No sé por qué, pero estábamos cada una en un baño y yo escuchando la discusión". G-plus

"Me acuerdo de una anécdota de Agustina que estaba discutiendo con Nicolás y estábamos en el baño de un boliche; ella con el teléfono en el piso y él en altavoz. No sé por qué, pero estábamos cada una en un baño y yo escuchando la discusión. La verdad que no sé por qué ella hizo eso. Sé ve que tenía las manos ocupadas o algo" contó, divertida.

MARCELA KLOOSTERBOER ADMITIÓ QUE CON AGUSTINA CHERRI ERAN CELOSAS

En ese contexto, Marcela contó que con Agustina celaban a Mariano y Nicolás.

"Éramos muy chicas y ellos estaban en la cresta de la ola. Eran las bombas del momento. Pero ellos no se mandaban ninguna. Era algo más de nosotras y los celitos para que nos dieran atención". G-plus

"Éramos muy chicas y ellos estaban en la cresta de la ola. Eran las bombas del momento. Pero ellos no se mandaban ninguna. Era algo más de nosotras y los celitos para que nos dieran atención. Tendríamos 18 o 19 años", cerró, sincera.