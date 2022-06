Marcela Feudale y Estefi Berardi se cruzaron fuerte por la supuesta mala onda con Martín Salwe: "Bajá un cambio"

Marcela Feudale visitó LAM este miércoles y protagonizó un duro cruce con Estefi Berardi alrededor de una frase que la locutora habría dicho sobre Martín Salwe y que luego desmintió.

Todo comenzó cuando se planteó entre las panelistas la posibilidad de que Salwe sea cancelado de los medios luego de su polémica actuación en El hotel de los famosos y Ángel de Brito planteó la posibilidad de que Tinelli lo llame a él o a Feudale para su nuevo show.

“No creo, trabaja cada uno en la tele, no quiero dar nombres”, dijo Ángel y cuando Feudale dijo que es mentira que se llevara mal con Salwe, insistió: “No te lo fumabas”. “Lo que yo quería decir ese día era que todo lo que haga otro, lo va a hacer mal”, señaló Marcela.

"¿Cómo te llevás con Salwe, Marcela? ¿Vos te llevabas medio mal, no? ¿O estoy equivocada?", le consultó Estefi Berardi. “Equivocadísima. Eso de que yo me llevaba mal con Martín lo inventaron. No lo traté mucho", se defendió Feudale.

Más sobre este tema Escandalosos audios de la esposa de Walter Queijeiro sobre Locho Loccisano: "Tiene una disminución..."

EL DURO CRUCE DE ESTEFI BERARDI Y MARCELA FEUDALE EN LAM

"¿Sentís que te saca tu lugar?", retrucó Berardi, en relación a que el locutor ocupó el lugar de Feudale en ShowMatch: La Academia en 2021 cuando ella se negó a trabajar por la vigencia de la pandemia de covid.

"Esta chica quiere crear quilombo al pedo", dijo Feudale, muy molesta. "Te estoy preguntando, ¿por qué me tratás así?", quiso saber Estefi, y Marcela le señaló que "las preguntas no se hacen de esa manera, se hacen bien”.

“No crees problema donde no lo hay. Corrió el rumor, ese es el problema, y vos le crees al rumor y no a mí. Entonces bajá un cambio. Te estoy diciendo que no había ningún tipo de problema", le paró el carro Feudale, mientras Estefi le señalaba que le parecía que estaba “un poco alterada”.

Más sobre este tema Pachu Peña lamentó la ausencia de Marcela Feudale en ShowMatch: "Es la voz del programa, no hay otra"

“Lo que yo dije es que siempre que alguien ocupara mi lugar me iba a parecer un poco mal pero por el dolorcito de que otro esté ahí”, le contestó Feudale, y Estefi analizó: “Bueno, más o menos lo mismo”.

"Lo que estás haciendo es de mala fe. Eso es. Eso es mala fe lo que estás haciendo”, le señaló Feudale con cara de pocos amigos. "Ah, para mí, no", le contestó impertérrita Berardi, pero Marcela quiso quedarse con la última palabra: "Listo, quedamos así", cerró.