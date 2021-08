Marcela Baños, indignada con Silvina Escudero por negar el conflicto con su hermana Vanina: "Háganse cargo"

Marcela Baños hizo un fuerte descargo contra Silvina Escudero luego de que negara un conflicto con Vanina tras eliminarla de su Instagram. En Intrusos, la panelista apuntó sin filtros contra las hermanas, quienes fueron noticia por una grieta familiar en medio del escándalo que enfrenta Alvaro Navia en Uruguay con un colega de trabajo.

"Con mi hermana está todo bien, no la veo desde el año pasado porque se fue a vivir a otro país". G-plus

“Está pasando algo en el momento, suben fotos, twitean, hacen las cosas públicas, háganse cargo. Es lo único que les voy a pedir de ahora en adelante. Porque siempre es lo mismo, nunca tiene nada que ver, nunca nada está relacionado con el tema. Háganse cargo los famosos que publican cosas”, dijo en la emisión de América.

Cabe recordar que la relación entre las Escudero comenzó a atravesar problemas desde el momento en el que Vanina decidió irse a vivir a Uruguay con su familia. Este cambio le produjo mucho dolor a Silvina por lo cercana que es a ella y a sus sobrinos y ahora un nuevo episodio tuvo lugar en los últimos días luego de que Juariu descubriera que dejaron de seguirse en redes sociales.

Más sobre este tema Silvina Escudero dejó de seguir a su hermana Vanina en redes y encendió los rumores de pelea

“Con mi hermana está todo bien, no la veo desde el año pasado porque se fue a vivir a otro país. Somos una familia muy unida y obviamente es de público conocimiento lo difícil que fue para mí que se haya ido. No me enojé pero es parte de un duelo, hay un montón de sentimientos, soy muy cercana a mis sobrinos y al día de hoy lo sigo siendo pero por videollamada”, dijo la panelista de Los Mammones a los intrusos.