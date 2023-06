El mánager de L-Gante contó que la policía le pedía videos durante un arresto

Mientras se espera que L-Gante declare este jueves en la causa que le iniciaron por “privación ilegítima de la libertad”, su representante, Maxi el brother, brindó un móvil explicando que las autoridades están manipulando la situación “para que parezca algo”, y puso como ejemplo un tenso cruce de L-Gante con la policía.

En octubre del año pasado, Elián Valenzuela protagonizó un tenso episodio con un efectivo de la Policía Bonaerense cuando volvía del recital de Daddy Yankee a alta velocidad por la autopista Riccheri y Maxi dio detalles inéditos sobre esa noche.

En un video que mostraron en aquella ocasión en Socios del espectáculo, se podía ver al policía apuntando al automóvil del cantante al grito de “¡Bajá del auto!” y “¡Loco, bajá del auto!”, hasta que Elián salió impulsivamente del vehículo y quedó detenido preventivamente.

En Siempre noticias (Crónica TV), el representante de L-Gante, Maxi el brother, contó cómo vivió la tensión del episodio desde el interior del vehículo. “Elián bajó porque yo le dije. El policía nos pateó el auto y nos estaba apuntando con un arma”, recordó.

Más sobre este tema Difundieron las fotos claves que complican a L-Gante: así escapaba el cantante tras liberar a las víctimas Macarena Hanna Bustamante, la nueva novia de L-Gante, rompió el silencio tras la escandalosa detención

EL MÁNAGER DE L-GANTE RELATÓ CÓMO FUE EL TENSO ENCUENTRO DEL CANTANTE CON LA POLICÍA

“Nos estaba apuntando con un arma y el auto ese en el que estábamos es blindado. Le estábamos hablando por un altavoz. Le decíamos ‘está blindado el auto, por más que me patees el auto y me quieras disparar, no pasa nada. Dejame que bajo y te explico’, pero el tipo nos seguía apuntando”, relató.

“Bajé yo y le dije que L-Gante estaba dentro del auto. Le dije ‘nos vienen persiguiendo 50 autos llenos de gente porque venimos del recital de Daddy Yankee en Vélez. Si baja acá, no le va a importar nada a la gente, que se va a querer bajar acá a sacarse fotos (con Elián)”, agregó el representante.

“El tipo dijo que no le importaba y empezó a patear el auto, y entonces le dije a Elian que baje. El bajó y le dijo que no le apunte, que baje el arma, con mezcla de susto y adrenalina. Se excedió un poco el policía, pero estaba haciendo su trabajo sin saber quién estaba en el auto”, explicó.

“Elián bajó y empezaron a discutir a los gritos, pero también se bajaron 50 nenes y adultos para pedirle fotos. Se picó el peaje”, dijo Maxi antes de relatar el insólito final. “Terminaron entendiendo todo, terminaron todos abrazados. ‘Che Elián, ¿me hacés un video para mi hijo?’, dijo el mismo policía que nos había parado.