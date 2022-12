La mamá de Julieta Poggio de Gran Hermano habló sobre la foto de la polémica: "No es la primera vez"

Este fin de semana, Julieta Poggio reveló en Gran Hermano un incidente que puso el en foco de la polémica a la organización del reality. La joven contó que vio que a través de una ventana un supuesto productor del reality le tomaba fotos mientras le lanzaba un beso.

"Eso no está bueno. Que aparezcan con un celular atrás del vidrio no está bueno, porque es una foto que te robó a vos. Ojo", le dijo Walter "Alfa" Santiago a la joven, y ahora habló también Patricia Destefani, la mamá de la influencer.

En Mitre Live, la mujer le contó a Juan Etchegoyen cuál fue su reacción al enterarse de este hecho. “Lo vi en el momento y deseo que todo lo que está pasando detrás de cámara esté bien hecho y que haya sido tal vez alguien que se les escapó pero que fue bien intencionado”, expresó.

QUÉ HIZO LA MAMÁ DE JULIETA POGGIO LUEGO DE ENTERARSE QUE UN SUPUESTO PRODUCTOR DE GRAN HERMANO LE ROBÓ UNA FOTO

Patricia reveló que habló con la producción de Gran Hermano y que “está todo OK”. Si bien no quiso especificar qué le dijeron, ella señaló que "como mamá se quedé tranquila". Asimismo, la mujer señaló que no sabe si se tomaron medidas con el productor porque “no indagó demasiado”.

"A mí lo único que me importa es que Juli esté resguardada, cuidada y ese fue mi cuestionamiento. Después, el resto no me compete, con lo cual no voy a preguntar nada al respecto", agregó Patricia.

Pero, además, la mujer señaló que ella cree que Julieta no está preocupada luego de lo que pasó. “Creo que, de hecho, no es la primera vez que ellos ven sombras y personas. De hecho, hay personas y sombras detrás de los espejos. Entonces no es la primera vez, pasa que esta vez fue con un celular y con un supuesto beso que le tiraron, entonces fue más llamativo", explicó.

“Supongo que no se asustó porque ella estaría vestida, y todo eso. Calculo que si ella no hubiera estado vestida y le hubieran tirado un beso, hubiera sido mucho más grave”, cerró Patricia, la mamá de Julieta Poggio tras los acontecimientos vividos en Gran Hermano 2022.