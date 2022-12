La mamá de Julieta Poggio de Gran Hermano 2022, furiosa con Agustín por los desafortunados comentarios sobre su hija

Patricia, la mamá de Julieta de Gran Hermano 2022, apuntó muy fuerte contra Agustín por las miradas e insinuaciones del participante hacia su hija, que se siente incómoda al tenerlo cerca.

"No me gusta hablar mal de ningún participante porque todos tienen familia, pero en este caso él hizo un montón de comentarios desafortunados hacia Julieta", contó Patricia en A la Bararossa.

"Los comentarios que hizo él, que no voy a repetir porque me dan vergüenza ajena... A mí y a su papá nos molesta, un montón". G-plus

Y siguió, contundente: "Cualquier persona puede decir que es una linda chica o que está buena, son comentarios que se pueden hacer, pero los comentarios que hizo él, que no voy a repetir porque me dan vergüenza ajena... A mí y a su papá nos molesta, un montón".

PATRICIA CONTÓ SI JULIETA DE GRAN HERMANO SE ANIMARÍA A ENFRENTAR A AGUSTÍN

La madre de Juli aclaró que su hija sí se animaría a enfrentar a Agustín.

"Si ella se enterara de los comentarios terribles que hizo, le diría algo...". G-plus

"Sí, claro que se va a animar a enfrentarlo. Pero como él solo la mira... Porque los comentarios que hace, se los hace a los chicos, no a Julieta. Ella no quiere parecer una mala onda o una maleducada, qué le va a decir, ¿que no la mire? Si ella se enterara de los comentarios terribles que hizo, le diría algo...", sentenció Patricia, contundente.

Y se despidió aclarando que su hija se siente "acosada" ante la mirada de Agustín.