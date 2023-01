Luly Drozdek en Punta del Este: teatro con Martín Seefeld, playa con su hija Delfina y los sueños de agrandar la familia

Luly Drozdek habló en una entrevista exclusiva con Ciudad de su presente profesional a días de haber presentado Holter, la obra teatral que protagoniza con Martín Seefeld y Gaston Torello, con la dirección de Daniel Fernández, en la Sala Teatro Cantegril, Punta del Este.

“Hago todos los personajes femeninos, paso a ser la empleada doméstica, la hija, la esposa y por último la enfermera; como actriz es un desafío y está bueno poder mostrar en una sola obra diferentes facetas”, detalló Luly sobre Holter.

A corazón abierto, la actriz multifacética hizo referencia también a su vida familiar con su esposo, el relacionista público, Hernán Nisenbaum, y su pequeña hija, Delfina (3), durante su estadía en Uruguay.

"Hacemos mucha playa, también tratamos de descansar, acá en Punta del Este hay una vida social muy activa. Elijo muy bien a qué evento ir porque hay tantos todos los días y además me gusta mucho disfrutar en familia". G-plus

Respecto a sus ganas de volver a ser madre, Luly confesó que no descarta la posibilidad de volver a quedar embarazada: “La realidad es que yo soy hija única así que siempre estuvo en mis planes tener dos hijos o más”.

-¿Cómo nació la idea de esta obra?

- Me convocó Martín Seefeld, muy amigo mío, y cuando la leí me encantó porque me pareció súper original, sale de lo normal, el formato es algo que no se puede rotular. Bailamos, cantamos, actuamos, hay de todo, se engloban diferentes tipos de problemas de la vida cotidiana. Martín es el actor principal y uno de los autores. Gastón es el que le aporta la parte uruguaya a la obra y está bueno eso, mezclar las dos nacionalidades.

¿Tenés algún ritual para antes de salir al escenario?

- Sí, vocalizo mucho en el camarín porque acá estamos usando micrófonos ambientales, entonces hay que proyectar mucho la voz. Lo hago siempre.

-¿Tienen pensado presentar la obra en Buenos Aires?

- Hay una idea de presentarla ahí y tenemos algunos lugares del interior en los que ya nos llamaron, así que la idea es llevar la obra a Argentina y ver si se puede hacer también alguna temporada en Buenos Aires.

-¿Durante el día estás con Delfina?

- Sí. Hacemos mucha playa, también tratamos de descansar. Acá en Punta del Este hay una vida social muy activa, tenemos muchos amigos con hijos, hacemos almuerzos, cenas, súper tranqui. Yo trato de elegir muy bien a qué evento ir, porque hay tantos todos los días y me gusta mucho disfrutar en familia.

-¿Les gustaría volver a ser padres?

- Sí, la realidad es que yo soy hija única así que siempre estuvo en mis planes tener dos hijos o más. Lo que pasa es que con Delfi estamos muy cómodos. Cuando quedé embarazada de Delfi estaba grabando una película, una serie y también hacía teatro. Ahí me di cuenta que todo se puede. Cuando Delfi tenía cinco meses empecé a trabajar otra vez. La gente por ahí piensa que al tener un hijo es imposible seguir trabajando. Y por suerte no es así.