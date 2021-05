Luciana Aymar mostró su pancita de embarazada en dulces postales familiares: "Ya 5 meses"

A comienzos de marzo, Fernando González (40) había contado públicamente que su pareja, Luciana Aymar (43), estaba nuevamente embarazada: "¿Les cuento algo? No me creía mi pareja, pero viene otro en camino”, aseguró en un programa, afirmando que la excapitana de Las Leonas no le creía que daría la noticia.

De hecho, Luciana no habló de su embarazo… ¡hasta ahora! Aymer compartió en Instagram una serie de fotos súper tierna en la que muestra su pancita de embarazada y posa junto con Fernando y su primer hijo Félix, de un año y medio.

“Muy emocionada y feliz.... ¡¡ya 5 meses!! ¡¡Se agranda la familia y el amor se multiplica!! Disfrutando de este embarazo junto a mis amores @fergonzalezel y Félix”, escribió la ídola del hockey junto a las postales más dulces de su familia.

¡Felicidades!