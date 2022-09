Lissa Vera criticó filosa a La Voz Argentina y cuestionó la final: "Juegan con la ilusión de la gente"

Muy picante, Lissa Vera apuntó contra La Voz Argentina, reality en el que Yhosva Montoya se consagró ganador días atrás.

Además de haber criticado muy fuerte al certamen por su formato, lamentó que, nuevamente, ganara un varón y no una mujer.

"Me parece raro que se siga pensando que se tira para el lado del hombre cuando las que hacen el ruido son las mujeres", sentenció, contundente, en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

"A veces, las mujeres somos chacales de las propias mujeres", expresó.

LISSA VERA CRITICÓ MUY PICANTE EL FORMATO DE LA VOZ ARGENTINA

Lissa Vera, cuya carrera surgió del reality Popstars con Bandana, opinó: "Lo último que pasa con castings de canto y los que ganan es como que se corta, no veo una carrera sostenida en el tiempo, juegan con la ilusión de la gente. Debería ser más fácil armarle una carrera que hacerlos pasar por un concurso si total los dejan colgados".

"No hay un plan de marketing para que esa persona tenga una carrera, tendría que ser como la catapulta y, sin embargo, ahí quedó, ni siquiera me acuerdo de los nombres de los ganadores. Está todo abocado al programa, pero no hay un marketing post programa", cerró Lissa, muy crítica con La Voz.