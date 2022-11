Letal frase de Moria Casán sobre L-Gante y Wanda Nara: "Es mortadela con fiambrín, más grasa no puede ser"

Después de L-Gante se separa de Tamara Báez, con quien tiene a su pequeña Jamaica y que el cantante enfrentara fuertes rumores de romance con Wanda Nara, Moria Casán se metió en el tema y opinó sin filtro.

“Me parece mortadela con fiambrín, más grasa no se puede. No me lo creo”, comenzó diciendo, con su característico humor, en una nota que dio para A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América.

“No, pero divinos. Wanda es divina, el chico es divino, les tengo simpatía, pero no hay química”, agregó, dejando en claro lo que siente al ver las noticias sobre el músico y la empresaria, quien actualmente se encentra de vacaciones con Mauro Icardi en las Islas Maldivas.

Por otro lado, Moria recordó el pasó de L-Gante (con su por entonces novia e hija, cuando hacía su programa en Canal 9: “El chico es divino. Yo lo tuve cuando hacia el programa Moria es Moria que fue con su mujer, que ese día le dio de tomar la teta a la beba, y es divina. Me parece monísima”.

“Me parece que a L-Gante le están pegando mucho. Ese chico se tiene que cuidar mucho. Es de esos chicos que tienen mucha carrera de golpe y lo tienen que cuidar un poco y se tiene que cuidar él”, cerró la diva, reflexiva.

LA REACCIÓN DE L-GANTE AL VER A WANDA NARA NUEVAMENTE CON MAURO ICARDI

Luego de que se rumoreara que Wanda Nara y Mauro Icardi le habrían dado una nueva oportunidad al amor después de que se los haya visto juntos en el partido del Galatasaray con el Ofspor en Estambul, L-Gante –a quien también se lo vinculó sentimentalmente con la empresaria- dio que hablar con su reacción en las redes.

“No compro con el fantasmeo porque mi respeto nunca vale plata”, fue el mensaje que el cantante compartió en su cuenta personal de Twitter con la que generó todo tipo de repercusiones.

Lejos de estar ajena a este tweet, Wanda recogió el guante y le respondió: “Qué linda frase, aunque no la entendí”. A lo que el músico retrucó, misterioso: “Ya entenderás”.

Foto: Captura de Twitter