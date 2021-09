Letal definición de Ángel de Brito sobre Virginia Gallardo tras criticar a LAM: "Si ella hace mal su trabajo no es nuestra culpa"

Ángel de Brito opinó acerca del rol de panelista de Virginia Gallardo luego de que criticara el trabajo que hacen en la emisión matutina de eltrece. En Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre contó qué le dijo la panelista de Intrusos tras cruzarse en un evento y el periodista disparó en su contra.

“El encuentro fue bueno, le pregunté si estaba enojada y me dijo ‘no me importa, yo me enojo y me desenojo, lo que pasa es que lo que me molesta de LAM y las angelitas es que ustedes trabajan de hablar de la vida de la gente como si supieran’”, contó la angelita.

"Que ella sea mala panelista no quiere decir que ustedes sean malas panelistas". G-plus

Luego, Yanina dio más detalles del encuentro con Gallardo: “Y yo le dije ‘¿Y vos dónde trabajás?, en Intrusos, y ¿De qué hablan?, ¿De física cuántica o de la vida de la gente?’ Yo creo que no entendió dónde trabaja, que ella por ahí no se anime a hablar… Después me dijo ‘Ay no pero yo no digo tantas cosas’”.

Más sobre este tema Virginia Gallardo y un fuerte descargo contra Yanina Latorre por cuestionar su rol de panelista: "Me convocan"

Fue allí cuando De Brito apuntó en contra de Virginia y su desempeño en el programa de América. “Bueno, que ella sea mala panelista no quiere decir que ustedes sean malas panelistas. Si ella hace mal su trabajo no es nuestra culpa. ¿Y de qué hablan ellos? Porque además de bailar hablan algo ¿no?”, sentenció el conductor.