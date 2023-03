Las primeras fotos de Cande Tinelli con Santiago Urrutia en medio de rumores de romance: cena con Marcelo y amigos

A principio de año, Cande Tinelli le puso punto final a su noviazgo con Coti Sorokin, tras dos años y medio en pareja. Un mes después, la hija de Marcelo Tinelli enfrentó rumores de romance con el automovilista uruguayo Santiago Urrutia y las primeras fotos juntos no tardaron en aparecer.

El jueves por la noche, Cande y Santiago fueron retratados por las cámaras de Ciudad en el restaurante de Meme Bouquet, el marido de María del Cerro, compartiendo una cena con Marcelo Tinelli, Hernán De Laurente y su novia, Anto Macchi.

Al salir del lugar y advertir los flashes, Urrutia se puso la capucha y caminó hasta uno de los vehículos. Por su parte, Cande y Marcelo se despidieron afectuosamente del grupo de amigos con el que disfrutaron el plan nocturno y se marcharon juntos.

Fotos: Movilpress.

CANDE TINELLI AFIRMÓ QUE LA SEPARACIÓN DE COTI ES DEFINITIVA

Mirando a cámara con contundencia, Cande Tinelli le dijo al notero de LAM que esta vez no se trata de una crisis amorosa más con Coti Sorokin.

"Él dijo que hablamos todos los días. Pero si hablamos todos los días es por un tema de que él quiere seguir hablando. Insiste con que quiere remontar la relación”, dijo la artista, el mes pasado.

Y finalizó, tajante: "Yo estoy muy decidida a no volver. No me interesa hablar más con él. Lo suelto con todo mi amor".