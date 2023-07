Las fuertes palabras de Pamela Sosa tras confrontar a Aníbal Lotocki por el caso Silvina Luna

El cruce de Pamela Sosa con Aníbal Lotocki en Telenoche fue por demás tenso, y la expareja del polémico médico contó sus sensaciones posteriores en una nota con Socios del Espectáculo.

"Me costó el proceso de poder enfrentarlo. Poder decir 'tengo que salir igual porque en este momento Silvina no puede hablar', y ella siempre sale hablar", arrancó la actriz chilena.

Luego, Pamela contó que padece diabetes y justificó su silencio durante tantos años: "Yo no podía hablar, no me daba el cuerpo, las emociones, no podía controlar, y ahora sí. Me siento bien para salir a hablar después de mucho trabajo psicológico y mucho trabajo espiritual. Esto medicada por ansiedades".

"Me encantó poder enfrentarlo en un programa y preguntarle por qué me colocó eso. Y él quedó desconcertado totalmente. No respondió. Hasta se quiso ir del estudio por la incomodidad de la situación", continuó.

A una década de la separación afirmó: "No lo vi nunca más en la vida y tengo tanto más para escupir, que vengo guardando y me hace mal… no me reconocí. Nunca pensé que iba a poder hablar con él, enfrentarlo y hablar sin miedo".

"Yo estuve ahí y decidí poner el cuerpo con ese hombre. Hago un mea culpa y no me hubiese hecho tantas cosas. No tenía por qué hacerlas", cerró Pamela sosa sobre Aníbal Lotocki.

PAMELA SOSA SE ALEGRÓ DE LA MEJORÍA DE SILVINA LUNA

"Ahora estoy un poco más contenta viendo la situación de Silvina, que está mejor y la desintubaron", celebró Pamela Sosa por Silvina Luna.

"Todavía está complicada porque tiene un sistema inmune muy decaído", siguió.

Al final, Pamela Sosa se esperanzó: "Sé que Silvina Luna va a salir porque tiene mucha fuerza".