Las frases más polémicas de la nueva canción de Shakira con Karol G, dedicada a Gerard Piqué

Luego de su hitazo, la BZRP Music Sessions #53 que lanzó en colaboración con Bizarrap, Shakira causa sensación en todo el mundo.

Desde su separación de Gerard Piqué, la inspiración parece estar reinando en la vida de la cantante colombiana, y lo dejó claro con sus últimos trabajos.

Como tantos otros artistas, demuestra que el desconsuelo y los momentos tristes son una oportunidad para crear. Ahora llegó el turno de su nuevo tema, "TQG", cuya autoría está compartida con la cantante Karol G.

En esta nueva colaboración, Shakira apunta contra su ex y padre de sus hijos con estas llamativas frases:

"Te fuiste diciendo que me superaste, y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía estás viendo todas las historias".

"Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito. ¿Qué haces buscándome al lado? Si sabes que yo errores no repito".

"Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito".

"Verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido".

"Y hasta la vida me mejoró. Por acá usted ya no es bienvenido. Lo que tu novia me tiró

eso no da ni rabia, yo me río (yo me río)".

"No tengo tiempo pa' lo que no aporte. Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte. Estoy más dura, dicen los deportes".