Lapidario posteo de Pocho Lavezzi tras ser vinculado a Zaira Nara y Jésica Cirio: "Sos una nena"

En medio de los fuertes rumores que lo vinculan sentimentalmente a Zaira Nara y Jésica Cirio, Ezequiel "Pocho" Lavezzi lanzó un lapidario mensaje a través de sus stories de Instagram.

El exfutbolista, sin nombrarlo, le dedicó su tremenda storie a un hombre con el que deberá resolver un conflicto. "La cosa se resuelve como hombres, si te da nos juntamos y es nuestro, los billetes resuelven como cobarde, te lo dije a vos, pero sos una nena que no se hace cargo y manda gente...", así comenzó el fuerte descargo del exfutbolista.

"Yo no corro, así que sea como quieras, pero no te dio para que nos juntáramos, ahora hacé lo que quieras y cómo quieras, pero que sea en persona y de hombre solo vos y yo, y no te animaste... Te espero campeón de cuenta bancaria, vos sabés bien y te tembló para hacerte cargo. Lo que pase es nuestro, pero es claro que no te animaste", sentenció, muy filoso. ¡Uy!

LA VERSIÓN DE ROMANCE QUE INVOLUCRA A POCHO LAVEZZI Y ZAIRA NARA

Desde octubre del año pasado, Pocho Lavezzi expresó su interés por Zaira Nara. A través de las redes, el futbolista le dejó likes, poco después de que la conductora anuncie la separación de su marido. Parece que hoy estarían muy cerca.

En Intrusos fue Maite Peñoñori quien lanzó la bomba sobre el estado que estarían teniendo. “Me dijeron que hubo un acercamiento Pocho con Zaira. Hace poco estuvieron en Ibiza”, contó la periodista.

“No noviazgo, es una onda”, aseguró, sobre la relación free que estarían teniendo, mientras Flor de la Ve celebraba la versión, con humor, contando que en la paradisiaca isla española eran muy comunes ese tipo de invitaciones a los yates.