L-Gante se fastidió por la detención del novio de Tamara Báez y recurrirá a la Justicia

A L-Gante le sonaron todas las alarmas tras la detención de Despre con un arma, luego de que lo denunciaran cuando estaba en un boliche de Tigre junto a Tamara Báez.

"No debería quedar en libertad porque la pena en cuestión es de 3 años y seis meses de mínima, es decir, no es un delito excarcelable. Podría haber sido un desastre", opinó Alejandro Cipolla picante sobre la actual pareja de la ex del jurado de Canta Conmigo Ahora.

Es que el referente de rkt portaba una pistola semiautomática Bersa calibre 9mm serie L9917B con cargador y 17 municiones.

Luego, el abogado de L-Gante profundizó en una nota con Socios del Espectáculo: "Hoy lo hablé con Elián y está bastante preocupado por este tema. Él se muestra dentro de la casa, se muestra con su bebé...".

L-GANTE INICIARÁ ACCIONES LEGALES CONTRA TAMARA BÁEZ TRAS EL EPISODIO DE DESPRE

Por eso mismo, Alejandro Cipolla adelantó que L-Gante accionará ante la Justicia contra Tamara Báez por el episodio policial de Despre

"La verdad es que vamos a tener que tomar medidas judiciales respecto de este tema. Me pareció una locura, cuando se lo acusaba que mi cliente era el violento, al final resultó que las cosas se dan vuelta".