L-Gante le duplica a Tamara Báez todo lo que pidió en la separación: "No conozco ningún bebé que gaste un millón de pesos”

En medio de la causa judicial que se lleva a cabo para que L-Gante y Tamara Báez lleguen a un acuerdo por la manutención de Jamaica –la pequeña que tienen en común- Alejando Cipolla (el abogado del cantante) habló del pedido de la joven y dio detalles de su contraoferta.

“Tamara pidió para lo que son los gastos de Jamaica un millón de pesos mensuales. Claramente, es ilógico, pero bueno. Yo no conozco ningún bebé que gaste un millón de pesos”, comenzó diciendo el letrado en A la tarde.

“Lo lógico y lo que estoy reclamando es que se me haga una lista de todos los gastos que tiene y esa lista se la vamos a duplicar”, agregó Cipolla, dejando en claro lo que se le requirió a la ex del jurado de Canta Conmigo Ahora.

"A Tamara le vamos a dar el alquiler y se le va a comprar una propiedad a nombre de ella y de Jamaica; creo que es más que suficiente".

"Además, le vamos a dar el alquiler y se le va a comprar una propiedad a nombre de ella y Jamaica; creo que es más que suficiente", cerró el entrevistado, revelando punto por punto lo que L-Gante está dispuesta a concederle a su ex.

TREMENDO TESTIMONIO DE UNA VECINA DE L-GANTE Y TAMARA BÁEZ

En medio del litigio legal que enfrenta Tamara Báez tras separarse de L-Gante, con quien tiene a su pequeña Jamaica, en A la tarde dieron a conocer la versión de una vecina de la expareja quien no tuvo filtro a la hora de opinar de los jóvenes.

Todo comenzó cuando Cecilia Carrizo leyó al aire un mensaje que le hizo llegar una persona que vive cerca de los exnovios: “Tengo la información de una persona que me escribe por privado. Me dice ‘hola, te escribo porque los estoy mirando. Soy vecina de Tamara, del barrio cerrado Country Club del Banco Provincia y aquí no los quiere nadie”.

“Él entra al barrio con mucha gente, hace desmanes a la salida y lo esperan sus fans. Ella es una pobre chica que está bancando todo aquí y no la quieren. Los alquileres son anuales y son de 300 mil pesos por mes”, agregó.

Y cerró, dejando en claro la incomodidad de su fuente: “El tipo entra sin avisar por ser conocido y nosotros, que vemos esta realidad, ella es una pobre chica y él es un desastre; además de adicto, está armado”.