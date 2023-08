Juan Pablo Merlo, el abogado de Tamara Báez, contó en diálogo con Nosotros a la Mañana la fuerte preocupación de su clienta tras separarse de L-Gante.

"Ella está muy preocupada porque en tres meses se le vence el alquiler de la casa en la que están y tiene que ir a vivir con la mamá", reveló el representante legal de Báez.

Luego, dio más detalles: "Si hacemos la división de bienes, el señor Valenzuela no tiene nada y ella quedaría en una situación que no corresponde por ser quien lo acompañó".

SORPRENDENTE DATO SOBRE L-GANTE Y LA CASA DONDE VIVE TAMARA BÁEZ

El abogado de Tamara Báez reveló en el programa matutino de eltrece un sorprendente dato sobre la casa donde vive actualmente la mamá de Jamaica, alquilada por L-Gante.

"Hay una persona que se llama Luis que está encargada de quien entra y quién no, y ella no puede pedir que le den ese derecho porque ella no alquiló y él dio esa orden", contó Juan Pablo Merlo por Elian Valenzuela.