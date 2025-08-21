La reconocida compañía española Ron Lalá llega a Buenos Aires para presentar su antología teatral con humor, música y talento en vivo.

📍 Sala Casacuberta - Teatro San Martín

📅 29, 30 y 31 de agosto a las 20:30 h

🎟️ Entradas desde $25.000

Ron Lalá presenta 4x4: Un viaje a las 4 primeras obras

La compañía teatral Ron Lalá, referente del teatro español contemporáneo, se presenta por única vez en Argentina con 4x4, un espectáculo que reúne las escenas más memorables de sus primeras producciones:

Mi misterio del interior

Mundo y final

Time al tiempo

Siglo de Oro, siglo de ahora

Una oportunidad única para revivir la evolución de este grupo que combina teatro, música en vivo y humor crítico, en una puesta minimalista y potente.

Elenco de Ron Lalá. Foto: prensa

¿Quiénes son Ron Lalá?

Ron Lalá es una compañía madrileña fundada en 1996, reconocida internacionalmente por su estilo innovador que mezcla literatura clásica, actualidad, sátira y música original en vivo. Su lenguaje escénico, definido por un ritmo vertiginoso y una puesta en escena esencial, ha conquistado tanto a la crítica como al público.

Integrantes:

Juan Cañas

Miguel Magdalena

Diego Morales

Luis Retana

Daniel Rovalher

Dirección: Yayo CáceresDramaturgia y letras: Álvaro TatoMúsica original: Yayo Cáceres, Juan Cañas, Miguel Magdalena, Daniel RovalherEscenografía y vestuario: Tatiana de SarabiaIluminación: Miguel Á. Camacho

Información útil

⏱️ Duración: 80 minutos

🎫 Entradas: $25.000 (Platea)

🏛️ Lugar: Sala Casacuberta – Teatro San Martín

Dirección: Av. Corrientes 1530, CABA





