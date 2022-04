Kun Agüero reveló que le bloquearon la tarjeta por gastar mucho en un juego: "Estoy poniendo plata a morir"

Desde que Kun Agüero se alejó del fútbol por un problema de salud, disfruta de su pasión por el mundo gamer y las redes sociales.

De hecho, se volvió fanático de un juego online que se llama The Grand Mafia. Tanto le gusta que no escatima a la hora de gastar para crecer en la plataforma.

"Estoy poniendo plata a morir. Es un juego en el que atacás. Yo ataco y me put..., me mandan mensajes. Un día me levanto y pasé de tres millones de poder a dos millones", contó, describiendo el juego.

KUN AGUERO GASTÓ TANTA PLATA QUE LE BLOQUEARON LA TARJETA

En este contexto, el exfutbolista reveló que gastó un montón de dólares para superar al usuario más poderoso del juego.

"Me habían atacado y pude ver quién fue: la líder de la alianza más poderosa del servidor. Le hablé a la chica y le pregunté por qué me atacó. Me hizo calentar y ella tenía 20 millones de poder...".

"Le dije que en una semana la iba a pasar en poder. ‘Sí, claro, ¿te vas a gastar diez mil dólares en el juego para pasarme?’, me preguntó. Listo, ya verás le contesté", sumó.

"No sé cuánto llevo gastando. La chica me mandó un mensaje diciendo que estaba creciendo muy rápido y le dije que era para atacarla. Cuando se me acababan los aceleradores, iba a la tienda y pum, 100 dólares. Pasé a ser el número 1 del servidor". G-plus

Entonces, se le bloqueó la tarjeta por gastar tanto: "Empecé a comprar, a comprar, a comprar. Me maquiné, me puse todas las armas, diamantes, todo. Llevé a nivel 25 la base, compraba, compraba y compraba por día. Tanto que en un momento la tarjeta como que se me bloqueó”.

Y se despidió remarcando que quiere ser el más poderoso del servidor, cueste lo que cueste.

"Tengo una banda de oro y con eso compro aceleradores. No sé cuánto llevo gastando. La chica me mandó un mensaje diciendo que estaba creciendo muy rápido y le dije que era para atacarla. Cuando se me acababan los aceleradores, iba a la tienda y pum, 100 dólares. Pasé a ser el número 1 del servidor", finalizó.